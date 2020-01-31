Abdoulaye Ba Horuz’un hedefinde

BUGÜN NELER OLDU

YEŞİL-SİYAHLILAR, transferin bitmesine az bir zaman kala transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper mevkiine takviye yapmayan isteyenYönetimin, hem oyuncu hem de kulübü Raya Vallecano ile görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, Senegalli savunmacıyı kiralama yoluyla kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.Horoz'da Atalyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Aatıf'ın transferi ise gerçekleşmedi.Yukatel Denizlispor'un Kasımpaşa'dan yeni transferler Ben Youssef ile Özgür Çek evindeki Göztepe maçında forma giyebilecek. Öte yandan son dört maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden yeşil-siyahlıların