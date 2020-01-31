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Horuz’un hedefinde

Denizlispor, bir dönem F.Bahçe formasını da giyen Senegalli stoperi gündemine aldı. Transferin son gününde temaslar sürerken, alınıp takviyeye nokta koyulacak

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Abdoulaye Ba Horuz’un hedefinde
YEŞİL-SİYAHLILAR, transferin bitmesine az bir zaman kala transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper mevkiine takviye yapmayan isteyen Denizlispor, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Abdoulaye Ba ile ilgileniyor. Yönetimin, hem oyuncu hem de kulübü Raya Vallecano ile görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, Senegalli savunmacıyı kiralama yoluyla kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Kariyerinde Fenerbahçe ve Raya Vallecano'nun yan sıra Covilla, Coimbra, Vitoria Giumaraes, Alanyaspor, 1960 München gibi takımlar olan Abdoulaye Ba'nın da Denizlispor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Horoz'da Atalyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Aatıf'ın transferi ise gerçekleşmedi.

EKSİKLER ETKİLEDİ
Yukatel Denizlispor'un Kasımpaşa'dan yeni transferler Ben Youssef ile Özgür Çek evindeki Göztepe maçında forma giyebilecek. Öte yandan son dört maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mehmet Özdilek; Bergdich, Aissati ve Barrow'un yokluklarının takımı olumsuz etkilediğini söyledi.
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Abdoulaye Ba Horuz’un hedefinde
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