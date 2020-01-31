Altınordu’da değişim zamanı

BUGÜN NELER OLDU

PAZAR günü evinde Akhisarspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktörİzmir ekibinde sarı kart cezalıları sol bek Ufuk, ön libero Oğulcan ve stoper Sinan'ın yokluğunda Eroğlu alternatif isimleri sahaya sürecek.Oğulcan'ın yokluğunda ön liberoda Furkan ya da Berkay oynayacak. Genç teknik adamın santrfor değişikliği yapması da bekleniyor. İleri uçta Yasin'in yerine geçen hafta FatihOrta sahada ise genç Burak'ın yerine Okan'ın forma giyebileceği kaydedildi.