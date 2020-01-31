TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Yılmaz Vural, önemli açıklamalarda bulundu. Görevi Mehmet Altıparmaktan devralan Vural,Rakip kaleye 1-2 gelip golü buldu. Akhisarspor birçok fırsatı kaçırdı. Buraya koştura koştura geldik. Bekleyecek zamanımız yok.Biz birlikte başarıyı yakalayacağız. Pazar günü Altınordu deplasmanıyla yeni bir sayfa açacağız" dedi.İkinci sıradaki BŞB Erzurumspor'la aralarında 6 puan olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Takım olabilirsek, her şeyi doğru yaparsak sonuçlarını da rahat alabiliriz. Akhisarspor çok önemli bir dönemde. Bu sezon mutlaka Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. Bu kulübün transfer yasağı var. Süper Lig'e çıktığımız zaman ekonomi de farklı olacak. Çıkamadığımızda o borçlar önümüzdeki seneye yığılacak ve çığ gibi olacak.Akıl alacak gibi değil" ifadelerini kullandı.Vural şöyle devam etti: "Manisa'da oynarken seyirci sayısı buradakinden daha fazlaydı. Sıkıntıları ne bilemiyorum. Akhisarlıysan bu takım 3. Lig'de de olsa Akhisarlısındır. Sonuca göre takım desteklemez. Çok güzel bir stadımız var. İstanbul'da kale arkasında bir maçı izlemek 150 TL. Biletler 800 TL'ye 900 TL'ye satılıyor. Taraftarımız hiç olmazsa bir bilet ile katkıda bulunsun. Taraftarsız takım olmaz. Başakşehir k aç senedir beri şampiyonluğa oynuyor. Ama son dakikada 8 puan geriden gelen takıma şampiyonluğu verdiler. Niye, destek yok, oyuncular havaya giremiyor.""Takımımızda stoperde iki arkadaşımız cezalı. Biri Cocolic, diğeri de Alperen. Hasan Ali İstanbul'a tedaviye gitti. Muhammet'in gribal bir enfeksiyonu var. Taha da sakatlıktan biraz erken dönmüş, kendisinin tekrar bir sakatlığı oldu.Futbolculara da söyledim, biz idare edilen birileri değiliz, biz kendimiz idare ederiz. Başkası bizi idare edemez. Bir kere bu bilinçte olurlarla iyi bir takım olabiliriz.

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