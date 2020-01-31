TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Yılmaz Vural, önemli açıklamalarda bulundu. Görevi Mehmet Altıparmaktan devralan Vural, "Ligin en az gol atan takımlarından birisiyiz. Bursaspor maçı son örnek.
Rakip kaleye 1-2 gelip golü buldu. Akhisarspor birçok fırsatı kaçırdı. Buraya koştura koştura geldik. Bekleyecek zamanımız yok. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyon merkezinden malzemecisine kadar konuşacağız.
Biz birlikte başarıyı yakalayacağız. Pazar günü Altınordu deplasmanıyla yeni bir sayfa açacağız" dedi.
DOĞRUYU YAPMAMIZ LAZIM
İkinci sıradaki BŞB Erzurumspor'la aralarında 6 puan olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Takım olabilirsek, her şeyi doğru yaparsak sonuçlarını da rahat alabiliriz. Akhisarspor çok önemli bir dönemde. Bu sezon mutlaka Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. Bu kulübün transfer yasağı var. Süper Lig'e çıktığımız zaman ekonomi de farklı olacak. Çıkamadığımızda o borçlar önümüzdeki seneye yığılacak ve çığ gibi olacak. Bu takımın geçen sezon küme düşmemesi lazımdı. Türkiye Kupası'nı kazanıyorsun, Avrupa'da oynuyorsun ve küme düşüyorsun.
Akıl alacak gibi değil" ifadelerini kullandı.
TARAFTARIMIZ MAÇA GELSİN
Vural şöyle devam etti: "Manisa'da oynarken seyirci sayısı buradakinden daha fazlaydı. Sıkıntıları ne bilemiyorum. Akhisarlıysan bu takım 3. Lig'de de olsa Akhisarlısındır. Sonuca göre takım desteklemez. Çok güzel bir stadımız var. İstanbul'da kale arkasında bir maçı izlemek 150 TL. Biletler 800 TL'ye 900 TL'ye satılıyor. Taraftarımız hiç olmazsa bir bilet ile katkıda bulunsun. Taraftarsız takım olmaz. Başakşehir k aç senedir beri şampiyonluğa oynuyor. Ama son dakikada 8 puan geriden gelen takıma şampiyonluğu verdiler. Niye, destek yok, oyuncular havaya giremiyor."
TÜRKLER ÇALIŞMAYI SEVMİYOR
"Takımımızda stoperde iki arkadaşımız cezalı. Biri Cocolic, diğeri de Alperen. Hasan Ali İstanbul'a tedaviye gitti. Muhammet'in gribal bir enfeksiyonu var. Taha da sakatlıktan biraz erken dönmüş, kendisinin tekrar bir sakatlığı oldu. Kadro dışı kalan Eray ise affedildi. Ekisklerimize rağmen hafta sonuna bir takım sahaya çıkaracağız.
Futbolculara da söyledim, biz idare edilen birileri değiliz, biz kendimiz idare ederiz. Başkası bizi idare edemez. Bir kere bu bilinçte olurlarla iyi bir takım olabiliriz. Çok çalışınca bizim Türk oyuncular doğru tepki vermiyor. Böyle sorunları bütün takımlarda yaşadık. Umarım burada yaşamayız. Yaşamamak için elimizden geleni de yapacağız."