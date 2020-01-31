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Cunda köprüsü’ne duvar yerıne ferforje

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Cunda köprüsü’ne duvar yerıne ferforje
2017 yılında araç trafiğine açılan Cunda Köprüsü üzerinden geçen vatandaşların 'manzarayı görmek istiyoruz' talepleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı harekete geçirdi. Belediye, vatandaşların isteği üzerine manzarayı engelleyen yan duvarları ferforje korkuluk ile değiştiriyor. Cunda köprüsünün yan taraflarındaki betonarme parapet üzerindeki taş kaplamalar itinalı şekilde sökülerek beton parapetlerin kesim işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca Ayvalık merkezi ile Lale Adası geçişinde daha öncelerde denize yapılan dolgu ile araçların geçişi sağlandığı ancak yapılan tespitlerde Edremit Körfezi ile Ayvalık iç denizi arasında akıntının kesildiği, akıntının kesilmesi nedeniyle de körfezin kirlendiği gözlemlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan proje kapsamında iç deniz ile Körfez arasındaki akıntının yeniden başlaması sağlandı. Böylelikle Ayvalık hem ilçeye yakışır bir ulaşım olanağına hem denizin temizlenerek eski doğallığına kavuşması sağlandı.
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Cunda köprüsü’ne duvar yerıne ferforje
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