DEÜ’den öğrencilerine yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

ELAZIĞ ve Malatya'da can ve mal kaybına neden olan şiddetli depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, afet bölgesinde ailesi ve yakını olan öğrencileri için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda 'afet.deu.edu.tr' isimli internet sitesini açan DEÜ Rektörlüğü, depremden zarar gören öğrencilerinin müracaatlarını alarak onlara konaklama, ulaşım, burs ve psikolojik destek konularında yardımcı olmak için harekete geçti. Birlik ve beraberlik içinde zor günlerin atlatılacağını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversite olarak, aziz milletimize duyduğumuz minneti göstermek ve üstlendiğimiz vicdanı sorumlulukları yerine getirmek adına deprem bölgesinde ailesi ve yakınları olan evlatlarımıza destek kararı aldık. Bu kapsamda hızlı bir çalışma başlatarak, 'afet.deu.edu.tr' isimli internet sitesini kurduk. Buraya yapılacak başvurular sayesinde hem bölgede ailesi yaşayan ve depremde nedeniyle kayıpları olan üniversitemiz öğrencilerini tespit edecek hem de ihtiyacı olan evlatlarımıza konaklama, ulaşım, burs ve psikolojik destek konularında yardımcı olacağız" dedi.