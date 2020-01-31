Göztepe’nin defansı sağlam!

GÖZTEPE'DE sezon başından bu yana sakatlıklar ve cezaların en çok vurduğu savunma hattında forma giyen alternatif isimler performanslarıyla büyük beğeni topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte, Reis'in sakatlanmasıyla ön liberodan stopere çekilen Alpaslan forma giydiği maçlarda başarısıyla tüm stoperleri kesti. Alpaslan'ın sakatlanmasıyla bu kez orta saha oyuncusu Borges, Titi'nin yanına monte edildi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Kosta Rikalı son iki maçta Antalya ve Beşiktaş
maçlarındaki performansıyla tam not aldı. BORGES FAVORI
Alpaslan iyileşerek takıma dönerken Palut'un Denizli maçında tercihinin yine Borges olacağı öğrenildi. Palut'un pazartesi günü deplasmanda oynayacakları karşılaşmada rakiplerinin 5 gollü yıldızı Rodallega ve 3'er gol atan Estupinan ve Murawski'yi bire bir savunmayla kilitlemeyi planlıyor.