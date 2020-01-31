Göztepe’nin defansı sağlam!

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE'DE sezon başından bu yana sakatlıklar ve cezaların en çok vurduğuSarı-kırmızılı ekipte, Reis'in sakatlanmasıyla ön liberodan stopere çekilen Alpaslan forma giydiği maçlarda başarısıyla tüm stoperleri kesti. Alpaslan'ın sakatlanmasıyla bu kez orta saha oyuncusu Borges, Titi'nin yanına monte edildi.maçlarındaki performansıyla tam not aldı. BORGES FAVORIAlpaslan iyileşerek takıma dönerken Palut'un Denizli maçında tercihinin yine Borges olacağı öğrenildi. Palut'un pazartesi günü deplasmanda oynayacakları karşılaşmada rakiplerinin 5 gollü yıldızı