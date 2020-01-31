Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göztepe’nin defansı sağlam!

Göztepe’nin defansı sağlam!

Ön liberodan stopere çekilen Alpaslan, başarısıyla savunmanın vazgeçilmezi oldu. Bu oyuncunun sakatlığı sonrası ise ortadan geriye çekilen Borges de tam not aldı

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Göztepe’nin defansı sağlam!
GÖZTEPE'DE sezon başından bu yana sakatlıklar ve cezaların en çok vurduğu savunma hattında forma giyen alternatif isimler performanslarıyla büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı ekipte, Reis'in sakatlanmasıyla ön liberodan stopere çekilen Alpaslan forma giydiği maçlarda başarısıyla tüm stoperleri kesti. Alpaslan'ın sakatlanmasıyla bu kez orta saha oyuncusu Borges, Titi'nin yanına monte edildi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Kosta Rikalı son iki maçta Antalya ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla tam not aldı. BORGES FAVORI
Alpaslan iyileşerek takıma dönerken Palut'un Denizli maçında tercihinin yine Borges olacağı öğrenildi. Palut'un pazartesi günü deplasmanda oynayacakları karşılaşmada rakiplerinin 5 gollü yıldızı Rodallega ve 3'er gol atan Estupinan ve Murawski'yi bire bir savunmayla kilitlemeyi planlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe’nin defansı sağlam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN