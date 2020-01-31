Kadın girişimciden ‘Şarküteri Cafe’

GIDA sektöründeki tecrübesi ile 2015 yılında doğal gıda markası Bilge Çiftliği'ni yaratan Bilge Özgenoğlu, kısa sürede başarı hikayesi yazdı. Doğal beslenme konusunda farkındalık yaratarak kurduğu Bilge Çiftliği doğal gıda markası ve internetten gıda satışı yaptığı shop. bilgeciftligi. com adlı alışveriş sitesi ile dikkat çeken Özgenoğlu, şarküteri cafe konseptiyle ilk şubesini de Bornova'da açtı. Bilge Çiftliği Şarküteri Cafe'de, glutensiz ürünler, bebek ve çocuklar için özel üretilen çikolatadan tarhanaya kadar katkısız yiyecekler, özel ithal peynir ve soslar, ayrıca yerel üretim kooperatiflerin sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlı ürünlerinin yer aldığı mekanda soğuk sandviç, atıştırmalık ve tatlılar eşliğinde çay-kahve servisi de yapılıyor.Özgenoğlu, kurduktan kısa bir süre sonra Capital ve Ekonomist'in Anadolu Markaları Yarışması'nda Küçük İşletmeler Dalı Birinciliği, Amerika Packing Of World Platformu'nda ambalaj tasarımı ödülünü aldı. Özgenoğlu ardından Facebook Shemeansbusiness Projesi'nde Türkiye'nin Başarılı 20 Kadın Girişimcisi gibi birçok layık görüldü. Doğal gıdaya karşı büyük bir ilginin olduğunu belirten Özgenoğlu, "Başarımız franchise teklifleri ile taçlandı. İlk şubemizi bir girişimci ile ortaklaşa açtık. Bu yıl içinde yeni şubeler vermeyi planlıyoruz" dedi.

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