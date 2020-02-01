‘Çevre yoluna karşıysa trafik sorununu çözsün’

İzmir'de artan araç yoğunlu trafik sıkışıklığına yol açıyor. İzmir trafiğini rahatlatmak adına kente 2. çevre yolu yapılması planlanıyor. Hükümetin, 2. çevre yolu adımına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karşı çıktı. Yapılacak çevre yolunun orman kıyımına neden olacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çevre yoluyla ilgili Soyer'in çıkışına sert bir dille tepki gösterdi. Soyer'in sözlerini değerlendiren AK Partili Hamza Dağ, "İzmir'in en önemli sorununun trafik olduğu gerçeği, herkesçe bilinmektedir. Mevcut çevre yolu ve ana arterler kapasitelerinin üstünde kullanılmakta ve bu yollar üzerinde yorucu bir yoğunluk yaşanabilmektedir. İkinci çevre yolu projesi, maliyetinin artması pahasına doğayı maksimum düzeyde koruyacak şekilde hayata geçirilecektir. Ancak, her ne kadar hassasiyet gösterilse de çevreyi ve doğal dengeyi minimum düzeyde etkileme potansiyeline sahiptir. Yapılacak ikinci bir çevre yolu doğaya ve vatandaşlarımıza birçok açıdan faydalı olacaktır. Bu projenin hayata geçmesinin ardından insanların trafikte kalma süreleri azalacak, zamandan ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.AK Parti olarak 2. çevre yolu projesini hayata geçirmeye hazır olduklarını belirten Dağ, "Biz bu projeyi yapma konusunda hazırız ve projenin arkasındayız. Ancak yerel yönetimlerin karşı çıktığı bir projenin hayata geçmesi ve bitilmesi ne yazık ki uzun bir zaman almaktadır. Bu konuda Konak Tüneli projesi sürecinde olumsuz bir tecrübemiz bulunmaktadır. Sonrasında ise, tünel kullanıma açıldığında gördük ki, yapılmasına karşı çıkanlar, tüneli ilk ve en çok kullanan oldular. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın göreve gelmesinin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen şehrin en büyük problemi olan trafik konusunun çözümüne ilişkin herhangi bir fikre sahip olmadığını görmekteyiz. Bu sorunun çözümüne ilişkin hala fikir çalışması yapıyor olmak, İzmirlilere, 'Ne yapacağımızı bilemiyoruz ama sizi de bir şekilde oyalamamız gerekiyor' demektir. Büyükşehir Belediyesi, ikinci çevre yolunun yapılmasına karşı ise, alternatifini sunarak trafik sorununu çözsün ya da bu konuda elini taşın altına koymaya hazır olan iktidara engel olmasın" dedi.Öte yandan AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Tunç Soyer'in dile getirdiği eleştirilere yanıt verdi. Kaya, "Henüz etüdü devam eden bir projenin orman kıyımına neden olacağını söylemek, en basit tabirle izansızlıktır" dedi.

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