Bandırmalı öğretmen CERN’E davet edildi

alıkesır'de

Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Alper Kılıç, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ne (CERN) davet edildi. CERN'de 8 gün süreyle 'evrenin oluşum sırları' konusunda eğitim görecek olan Kılıç, merkezdeki eğitim programlarına katılarak gözlemci ülke olan Türkiye adına yapılan çalışmaları izleyecek. 1954 yılında 12 ülkenin ortaklığında kurulan ve günümüzde Türkiye'nin gözlemci ülke sıfatıyla bulunduğu CERN'de 10 bin kadar fizikçinin görev yaptığını ifade eden Kılıç, "Türkiye'den CERN'e gitmek için 388 kişi başvurdu. Sınav sonrası sayımız 50'ye düştü. Daha sonra CV elemelerinde ise bu sayı 35'e indirildi. Ben de Balıkesir ilinden katılan tek fizik öğretmeni olarak CERN'e davet edildim" dedi.Daha önceden Balıkesir'den CERN'e giden fizik öğretmeni olmadığını vurgulayan Kılıç, "Kendi imkanlarımla gidiyorum. Ama Türkiye 4 yıldan bu yana CERN'e fizik öğretmeni gönderiyor. Tabi her meslek öğretmeni gibi benim de CERN'e gitmek hayalimdi. Böyle bir hayalimi gerçekleştirmek bana heyecan veriyor. Türkiye ve Balıkesir adına bunu yapabilmekte gurur veriyor. Orada 8-10 gün arasında bir eğitim gerçekleştireceğiz. Öğrencilerim de en az benim kadar heyecanlı" dedi.