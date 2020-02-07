Servisteki süre 40 dakikayı geçmesin

TÜRKİYE'DEKİ tüm özel okullarda erken kayıt dönemi başlamasıyla birlikte ayrıca birçok okul erken kayıt döneminde bursluluk sınavları düzenliyor. Bursluluk sınavları kapsamında başarılı olan öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs veriliyor. Erken kayıt döneminde velilerin dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin uzmanlar açıklamalarda bulundu. Özel okullarda şu anda erken kayıt avantajı olduğunu kaydeden uzmanlar, erken kayıt döneminin fiyat açısından çok daha cazip olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kayıt sırasında özel okullara sözleşme zorunluluğu getirdiğini hatırlatan uzmanlar, velilerin bu sözleşmeyi dikkatli okumaları konusunda uyardı. Sözleşmede; yıllık eğitim ücreti, taksit tutarı, indirimler, öğrencinin aldığı burs, ödeme şekli gibi pek çok bilginin yer aldığına işaret eden uzmanlar, velilerin tüm bu maddelere dikkat ederek hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Küçük yaştaki öğrenciler için çok uzak bir bölgede okul seçilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, 40 dakikayı geçen bir servis yolculuğunun çocukları olumsuz etkilediğini belirtti. Velilerin evlerine yakın bölgelerdeki okullar içinden bir seçim yapmalarını tavsiye eden uzmanlar, velilerin sosyo-ekonomik yapılarını dikkate alarak bir tercih yapmaları gerektiğini de vurguladı.

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