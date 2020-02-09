Çeşme’deki tarihi hamam açılıyor

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Çeşme Hamamı, 1500'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Pargalı İbrahim Paşa tarafından Ceneviz Kalesi ve Kervansaray'ın yanına yaptırıldı. Yıllar boyunca bakımsız kalan hamam 2016 yılında Anıtlar Kurulu kontrolünde Çeşme Belediyesi tarafından restore edildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem oran, yıllardır kapalı kalan tarihi hamamın hizmete açılması için sürdürülen çalışmaların sonuna gelindiğini ve hamamın kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Tarihi Çeşme Hamamı'nın açılması için SİT Kurulu'ndan oturma raporlarını aldıklarını dile getiren Başkan Oran, "Tarihi Çeşme Hamamı'nı yakında açarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 12 ay boyunca açık olacak hamam bölgeye canlılık katacak" dedi.