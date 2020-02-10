Leo bebeğin ailesi 2 doktora dava açtı

İzmirli Cemran-Onur Saki Dalgıç çiftinin ikinci çocuğu olarak geçen yıl ağustosta özel hastanede dünyaya gelen Leo bebeğin doğumundan birkaç saat sonra vücudunda morluk oluştu. Tetkiklerde kalp damarı ters olduğu tespit edilen Leo bebeğin acil ameliyatına karar verildi. Operasyonun İzmir'de yapılamaması üzerine aile, durumu sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Leo bebeği ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. "Büyük arterlerin transpozisyonu" tanısı konulan Leo bebeğe 5 gün sonra kalp damarları düzeltme ameliyatı yapıldı. Leo bebek, İstanbul'da bir aya yakın tedavi gördükten sonra İzmir'e getirildi. Kritik süreci atlatan Leo bebeğin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.Çocuklarının doğumundan sonra başlayan süreçte zor günler geçiren Dalgıç çifti, bebeklerinin anne karnında takibini yapan ve özel muayenehanelerinde hizmet veren doktor ile hamileliğin 24. haftasında ayrıntılı ultrasonu çeken hekim aleyhine İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Anne Cemran Dalgıç, "Ailecek çok zor günler yaşadık. Bu süreçte devletimizin bir bebeğin hayatını nasıl kurtardığını gördük. Türkiye'de sağlık sistemimizin gerçekten iyi işlediğini bir kez daha anladık. Hamilelim boyunca rutin şekilde doktorlara gittim. Ancak ne kadın doğum uzmanı ne de ayrıntılı ultrasonu çeken hekim Leo'daki sağlık sorununu belirleyemedi. İki doktor aleyhinde tazminat davası açmaya karar verdik. Davayı, doktorların görevlerini eksik yapmaları ve bizlerin çekmiş olduğu üzüntü ve ızdırabın tazmini nedeniyle açtık" dedi. Baba Onur Dalgıç ise, "Ayrıntılı ultrasonda oğlumuzun kalp damarlarının görülmesi gerekirdi.Bu durumun yargı tarafından aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

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