Manisa'da 12 üzüm çeşidi tescillendi

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en kaliteli ve verimli üzümün yetiştiği Manisa'da Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, uluslararası piyasaların istediği kalitede iyi üzümü elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, müdürlük olarak 800 dönümlük bir arazi üzerinde çalıştıklarını, milli koleksiyon parselinde 1453 üzüm çeşidinin bulunduğunu açıkladı. Bugüne kadar Altın Sultani, Saruhanbey, Sultan 7, Manisa Sultanı, Sultan 1 üzüm çeşitleri tescillendi. Erkenci sofralık olarak Mesir, Manisa Pembesi, Spil Karası, Lidya ve Ece üzümleri tescil almaya hak kazanırken, sofralık olarak ise Beyra ve Efem üzümleri olmak üzere toplam 12 üzüm çeşidi tescillendi. Yeni çeşit üzümler için de çalıştıklarını ifade eden Ünal, "Bu kapsamda 13 bin adet melez fert sayımız var. Yani mevcutlardan daha iyi, daha kaliteli neler yapabiliriz onun için çalışıyoruz. Müdürlük olarak Manisa'da bugüne kadar 12 adet üzüm çeşidini tescillendirdik" dedi.