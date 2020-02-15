Bir elinde kalbi bir elinde kızı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde berberlik yapan Mahsuni Yıldırım'a (32) 4 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yıldırım tedavi için Türkiye'nin dört bir yanında bir çok hastaneye gitti. Ancak tedavi olamadı. Rahatsızlığı devam eden Yıldırım bir süre sonra 4'üncü kattaki evine çıkamamaya başladı. Evini satarak zemin kattaki bir daireyi satın alan genç adam, bu sırada Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kalp bekleme sırasına yazıldı. Gece gündüz dua eden Yıldırım'a 4 yıldır beklediği uygun kalp bir türlü çıkmadı.Mahsuni Yıldırım, düz yolda bile yürümekte zorlanmaya başlayınca geçen ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından kalp destek cihazı takıldı. Sağlığına yeniden kavuşan Yıldırım, normal iş hayatına döndü. Ecrin (1) ve Asel (4) isminde iki kız çocuğu babası olan Mahsuni Yıldırım, "Bir elimde kalbimi, diğer elimde 1 yaşındaki kızım Ecrin'i taşıyorum. Kalbim ellerimde" diyerek sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ömer Bayezid, 1998 yılından buyana 109 kalp nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde bin 100 hastanın acil kalp beklediğini de belirten Prof. Dr. Bayezid, "Kalp bekleyen hastalardan sadece 91'i nakil oldu. Bu hastalardan 270'si Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kayıtlı. Türkiye'de organ bağışının daha da arttırmalıyız. Bunun içinde organ bağışının önemini vatandaşlara anlatmalıyız. Organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmalıyız. Kalp, organ bağışının maddi olarak maddi bedeli yok. Çünkü hayat bağışlıyorsun. Bunun maddi olarak değeri biçilemez" dedi.

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