Aşkına karşılık vermedi diye ölümden döndü

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 14 Şubat günü Gülden Kıras iş yerine gece vardiyasına gitmek için geç saatlerde evinin önünde servis beklemeye başladı. Talihsiz genç kız, kendisini karşılıksız olarak seven Zeki Ö. tarafından 25 yerinden bıçaklandı. Acilen ameliyata alınan Kıras, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Kıras'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, kaçan Zeki Ö. ise Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yaşanan olayın ardından kızının yaşadığı dehşeti anlatan baba Ayhan Kıras, kızına olan aşkını takıntı haline getiren Zeki Ö.'den kurtulmak için kızının evi ve çalıştığı iş yerini değiştirdiğini ancak başaramadığını ifade etti. Kıras, "Zanlı, apartman kapısının girişinde pusu kurup kızımı 25 yerinden bıçaklamış. Kızımı eski iş yerinden tanıyor, iş yerini değiştirdik ama olmadı. Evi de değiştirdik yine olmadı. Kızıma takıntılı, kızım sevgisine karşılık vermediği için ölümden döndü" dedi.