Kadına karşı şiddetle mücadele için yarıştılar

KIZ Başına Hukuk Ekibi tarafından organize edilen Kadına Şiddet Alanında Kurgusal Duruşma Laboratuvarı, büyük ilgi gördü. Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 8 takımın arasında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 4 öğrencinin yer aldığı ekip de yer aldı. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetlere karşı bir farkındalık oluşturarak ileride bu alanda mücadele etmeyi arzulayan genç hukukçulara bir fırsat sunmak için organize edilen programın önceki hafta Ankara'da hipotez aşaması gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi öğrencileri Sezin Sezer, Destina Berfin Sever, Ayyüce Yılmaz ve Serenay Ağın'ın oluşturduğu takım, finale kalan iki ekipten biri olmayı başardı.Öğrenciler, "Türk Ceza Kanununda yer alan, cinsel saldırı, hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile kasten yaralama ve kasten öldürme suçları değerlendirme konusu oluyor. Takımlar bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde iddia savunmalarını gerçekleştiriyor. Verilen hipotezler çerçevesinde ilk etabı başarıyla geçerek finale kaldık. 7 Mart'ta Ankara'da finalde yarışacağız" dedi.

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