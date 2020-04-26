Eroğlu, ‘süper lıg’ radarında

FENERBAHÇE'NIN alt yapı koordinatörlüğü için gündeme aldığı Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na bir çok Süper Lig takımın radarına girdi. Uzun yıllardır kırmızı-lacivertli kulüpte görev yapan, 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki teknik adama, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü'nün ardından Gazişehir FK'nın da gündeminde olduğu öğrenildi. Bu sezon Altınordu ile sözleşmesi bitecek olan başarılı teknik adamın, uzun yıllar birlikte çalıştığı kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşmeden kendisine bir üst ligden gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı bildirildi. TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun sezon başında Giresunspor'dan transfer ettiği gurbetçi golcü Yasin Ozan, mücadeleci karakteriyle takıma katkı sağladığını dile getirdi.