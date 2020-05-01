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’nın bitirim ikilisi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Karşıyaka’nın bitirim ikilisi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off hattında bulunan Karşıyaka'nın bu sezon 26 maçta attığı 33 golün 20'sinde Hakan Kuş ve Doğukan İnci'nin imzası bulunuyor. Bu iki oyuncu attıkları gollerle takımını ilk 5 yarışında iddialı olmasına büyük katkı sağladı. Kanatta görev yapan 21 yaşındaki Doğukan İnci 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve 5 asist yaptı. Genç futbolcu takımının en skorer ismi olurken, grupta gol krallığı yarışını da ortak. Tecrübeli forvet Hakan Kuş'ta forma giydiği 26 karşılaşmada 8 gol atarken 2 golünde pasını verdi. İleri uçta birlikte üçüncü sezonlarını oynayan ikili, kendi başarılarından çok takımın hedefine ulaşmalarına kilitlendiklerini belirtti.
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Karşıyaka’nın bitirim ikilisi
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