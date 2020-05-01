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Kyzikos, artık sanal ortamda gezilebilecek

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Kyzikos, artık sanal ortamda gezilebilecek
BALIKESIR'IN Erdek ilçesinde bulunan tarihi kazı alanı Kyzikos'u sanal ortamda da gezmek mümkün olacak. Erdek'in tarihi kazı alanı "Androit ve IOS arama motorlarından 'Vr Kronos Kyzikos' uygulamasını indirilip, Kyzikos'u gezebilecek. 'Vr. Kronos Kyzikos uygulaması indirildiğinde, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin yaşandığı, Erdek sınırları içindeki Kyzikos antik kenti ve onun içinde yer alıp, "Dünyanın Sekizinci Harikası" olarak bilinen Hadrianus Tapınağı da, eski dönemlerdeki bire bire ebadıyla izlenebileceği bildirildi.
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Kyzikos, artık sanal ortamda gezilebilecek
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