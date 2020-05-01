Sömürü aidatına tepki gösterdiler

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını emekçileri durduramadı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle memurların örgütlü olduğu 4 sendika sosyal mesafeyi koruyarak İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde ortak basın açıklaması düzenledi. Üzerinde, 'Memur sözleşmesindeki sömürü aidatına ve yandaş sendikacı atamalarına son verin.' yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını Tüm Yerel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Fatma Altınel okudu. Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili konumda olan Tüm Bel Sen'in, belediye ile 2020 yılı için imzalanan toplu iş sözleşmesine, Danıştay'ın ve idare mahkemelerinin defalarca hukuka aykırı bularak iptal ettiği dayanışma aidatını tekrar koymasına tepki gösteren Altınel, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını da bile bile hukuka aykırı olan bu uygulamaya göz yummakla suçladı.

'DERHAL SON VERİN'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi sömürü aidatına ve yandaş sendikacı atamalarına son verin" çağrısında bulunan Altınel, "Yetkili sendika bu konuda kesinleşmiş yargı kararları bulunmasına rağmen her ay kendisine üye olmayan rakip sendika üyelerinin maaşlarından dayanışma aidatı adı altında 35 lira para kesiyor. Sendikanın bu yolla aylık on binlerce lira haksız kazanç elde ediyor. Kesinleşmiş yargı kararları var. Eğer bu hukuka aykırı uygulamadan vaçgeçilmez, taleplerimiz görmezden gelinirse konuyu yargıya taşıyıp binlerce emekçi adına Büyükşehir Belediyesi'ne dava açacağız" dedi.

İZMİRLİLER ÖDEYECEK

Kaybedilen tüm davaların masrafının ise belediyenin, yani İzmir halkının cebinden çıkacağını belirten Altınel, "Büyükşehir belediyesi ve yetkili sendika tarafından hayata geçirilen hukuksuz uygulamalar sonlandırılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Büyükşehir belediyesinde görev yapan binlerce memur emekçisi adına haklı taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Geçtiğimiz aylarda Birkan Acar'ın sendika yöneticisiyken İZSU Genel Müdürlüğü'ne Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandığını hatırlatan Altınel, "Son olarak da bir önceki dönem sendikanın şube başkanı olan Anıl Kaçar, Sosyal Projeler Daire Başkanı yapılmıştır. Böylece Büyükşehir Belediyesinde binlerce memurun hakkını korumakla yükümlü Tüm Bel Sen, bu atamalar karşılığında emekçilerin taleplerine kulak tıkamıştır. Bu atamalar belediye emekçilerinin, çalışma şevkini ortadan kaldırmış, aynı zamanda çalışanların iş barışını bozmuştur. Liyakatsiz ve yandaş sendikaya dair atamalar derhal durdurulmalıdır." Diye konuştu.

TEDBİRLİ AÇIKLAMA

Bağımsız Yerel Hizmet Sen, Bel Bir Sen, Bem Bir Sen ve Tüm Yerel Sen'in ortak düzenlediği açıklama sırasında sosyal mesafe kuralları da unutulmadı. Açıklama öncesi yanlarında getirdikleri sosyal mesafe stickerlarını yerlere yapıştıran sendika üyeleri eylem boyunca Başkan Soyer'e tepkilerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Sarayı'nın başkanlık girişi önünde gerçekleşen açıklama sınasında üzerinde "Memurun sözleşmesindeki sömürü aidatına ve yandaş sendikacı atamalarına son verin." yazılı pankart açan sendika temsilcileri ayrıca pankartın hemen arkasında yine sosyal mesafelerini bozmadan aralıklı olarak '1 Mayıs' harflerini tuttu.