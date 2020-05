‘Emekçilerimiz, başarılarımızın öncüsüdür’

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Mesajında, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması kadar huzur ve barış ortamının tesisinde de emeğin en önemli değer olduğunu belirten Başkan Sürekli, 18 yıldır emeğin hakkını alması, dayanışma ruhunun güçlenmesi için çalıştıklarını söyledi. "Bugün; içinden geçtiğimiz zor döneme de damgasını vuran emeğin her daim savunucusu ve koruyucusu olacağımız bilinmelidir" diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarca ortaya koyduğu çalışma azmi göstermiştir ki; bu milletin sahip olduğu en büyük güç, kendi içinde ve alın terindedir. Dünyanın gıpta ile baktığı başarılarımızın da; her şartta ayakta kalarak, istikrar ve büyüme hedeflerimizi bir bir gerçekleştirebilmemizin arkasında da işçilerimiz, emekçilerimiz vardır. Bundan böyle de; onlarla omuz omuza ve dayanışma içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor; her birinin emekleri ve alın teri önünde saygı ile eğiliyorum" dedi.