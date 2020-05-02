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SESSIZ 1 MAYIS

1 ve , virüs tedbirleri kapsamında bu sene meydanlarda kutlanamadı. Bazı işçiler mesafeli halay çekti

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
SESSIZ 1 MAYIS

KORONAVIRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları cadde ve meydanlar, bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Meydanlar, güvercinler ve köpeklere kaldı. Havadan drone ile görüntülenen Altınyol, Ankara ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı, kısıtlamanın ilk gününde sakinliğiyle dikkat çekti. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişiler görüldü.Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kentin birçok noktasında uygulama yaptı.

MESAFELİ HALAY
Balçova Belediyesinin işçileri, sosyal mesafe kuralları içinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutladı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, işçilerle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak 1 Mayıs halayı çekti.

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SESSIZ 1 MAYIS
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