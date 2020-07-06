Örümcek Adam gönülleri fethetti

İSTANBUL'DA yaşayan Emel Keskin, kurgusal kahraman 'Örümcek Adam'ı çok seven İzmir'deki zihinsel engelli kardeşi Umut Bostancı'yı mutlu etmek istedi. Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği Örümcek Adam kostümüyle tanınan Burak Soylu ile iletişime geçen Keskin, 36 yaşındaki kardeşi için unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Kostümünü bu sefer Umut için giyen Soylu, üzerinde "Spiderman" yazan 1964 model klasik otomobille yola çıktı.Antaly a'dan "İyilik için umut" olarak adlandırdığı yolculuk sonrası İzmir'e ulaşan Soylu, bir kişinin daha mutluluğuna ortak oldu. Soylu, odası Örümcek Adam fotoğrafları ve oyuncaklarıyla dolu Umut ile aynı evde bir gün geçirdi, İzmir'in sokaklarında gezdi.Kurgusal karakterin izinden yürüdüğünü, elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, depremzedelerle buluştuğunu, salgından dolayı sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladığını, çocukları mutlu ettiğini dile getirdi. Soylu, "Ailesinin isteği üzerine Umut kardeşimizin mutluluğu için yollara düştüm. Bu kadar sevildiğimi tahmin etmiyordum. Umut'un gözlerindeki mutluluğu görünce dünyalar benim oldu.