Okuduğu kitaplar hayatını değiştirdi

Denizli'de yaşayan bir çocuk annesi Yasemin Kılınç'ın (40), maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı. Daha önce tekstil sektöründe çalışan Kılınç, 2010 yılında ev kadını olarak yaşamını sürdürürken hayatında değişiklikler yapmak istedi. Kılınç, bunun için arkadaşlarının tavsiyesiyle kişisel gelişim kitaplarına yöneldi.Çok sayıda kişisel gelişim kitabı okuyan Kılınç, kendi işini kurmak için kolları sıvadı. İki yıl önce Pamukkale ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde kiraladığı 30 metrekarelik dükkanda, havlu imalathanesi kuran Kılınç, üretime başladı. Yanında 2 kişi çalıştıran Kılınç, şu an aylık 70 bin el havlusu üreti sahil kenarlarındaki işletmelere satyor. Kılınç, kendi ayakları üzerinde durmak için okuduğu kitaplar sayesinde girişimci bir ruha sahip olduğunu söyledi. Geçmişte özgüveni eksik bir insan olduğunu ifade eden Kılınç, "Daha önce iki kelimeyi bir araya getiremezdim. Okuduğum kitap sayısı 150'yi geçmiştir. O kitaplar sayesinde ayakta kaldım. Hayatımda değişiklikler yapabildim. Atölyem ile hayata artık daha sıkı bağlandım. Cesaretle devam ettiğinizde yolunuz açılıyor. Adım atmadan bir şeye sahip olunmuyor, başarı sağlanamıyor. Kararlı olmak çok işe yarıyor" dedi.