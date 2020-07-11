Operasyon zamanı

Süper Lig'de sezonun bitimine üç hafta kalırken Göztepe yönetimi kadroda operasyon için düğmeye basmak üzere. Gelecek sezon 14 yabancıdan sadece 8'nin aynı anda oynayabilecek olması ve Koronavirüs (Kovid-19) salgından dolayı bütçe şartlarının ağırlaşması üzerine sarı-kırmızılılar, revizyona gitme kararı aldı. Lig sona ermeden önce Leo ile yollarını ayıran İzmir ekibi Jerome, Borges ve Wallace Reis'i de göndermeyi planlıyor. Gassama ve Andre Poko için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünen Göztepe yönetimi, Mossoro, Kamil Wilczek ve Zlatko Tripic konusunda henüz net kararını vermedi.

3 YILDIZ KALACAK

Göztepe; Beto, Titi ve Andre Castro ile yeniden anlaşma zemini arayacak. Kulüp Başkanı Mehmet Sepil ve ekibi teknik direktör İlhan Palut'un da raporun doğrultusunda hem yabancı sayısını azaltacak hem de daha mücadeleci, fizik gücü yüksek bir kadro oluşturmaya çalışacak.

Süper Lig'de sezonun bitimine üç hafta kalırken Göztepe yönetimi kadroda operasyon için düğmeye basmak üzere. Gelecek sezon 14 yabancıdan sadece 8'nin aynı anda oynayabilecek olması ve Koronavirüs (Kovid-19) salgından dolayı bütçe şartlarının ağırlaşması üzerine sarı-kırmızılılar, revizyona gitme kararı aldı. Lig sona ermeden önce Leo ile yollarını ayıran İzmir ekibi Jerome, Borges ve Wallace Reis'i de göndermeyi planlıyor. Gassama ve Andre Poko için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünen Göztepe yönetimi, Mossoro, Kamil Wilczek ve Zlatko Tripic konusunda henüz net kararını vermedi.



GÖZ GÖZ ÇIKIŞ ARIYOR

ÇIKTIĞI son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göztepe, bugün evinde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi beIN SPORTS2 naklen ekrana getirecek. Karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan. Maç öncesi sarı-kırmızılılarda, Serdar Halil ve Beto'nun sakatlığı bulunuyor. Konuk ekipte ise Fabricio, Yasin, Ayite, Nadir ve Nordfeld, aynı nedenle yok.