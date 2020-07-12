Göz kamaştıran güzellik

Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde 10 bin 600 metrekarelik alanda kurulan 'botanik bahçe', içerisinde bulunan 850 farklı bitki çeşidiyle bölgede ilk ve tek olması bakımından dikkat çekiyor. Her gün yüzlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan bahçede hedef ise çeşitliliği artırmak. PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, "Bahçemiz içerisinde atölyelerimiz, oturma alanlarımız, ziyaretçi yerlerimiz var. Buralarda özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine doğa eğitimi vermek istiyoruz" dedi.