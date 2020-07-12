Şimdi İstanbul düşünsün

KARŞIYAKA Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın daha önce başantrenörlük görevi için anlaşmaya vardığı Reşat Yazıcıoğulları ile Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bir imza töreni düzenlendi. İmza törenine başkan Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer de katıldı. Yazıcıoğulları'nı 3 yıllığına resmen Karşıyakalı yapan imzaların atılmasının ardından konuşan Büyükkarcı, "Tüm voleybol şubesine, bu vizyonu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum " dedi.

"İLERIYE TAŞIYACAĞIZ"

Başantrenör Yazıcıoğulları ise, Karşıyaka'ya uzun yıllar rakip olarak geldiği yere bu defa teknik direktör olarak geldiğini ifade ederek, "Bende yeri her zaman ayrı olan, antrenör veya oyuncu olarak geldiğim her dönemde ayrıcalık gördüğüm bu camiaya öncelikle teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini; çok çalışarak, disiplinli çalışarak, en baştan organize olarak yapacağız. Daha da ileriye taşıyacağız. Gösterilen ilgiye, şahsım ve voleybol ailesi adına çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.