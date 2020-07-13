‘İnanıyoruz başaracağız’

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son kararı sonrası yaşanan gelişmeleri ve düşüncelerini anlattı. Başarılı hoca sözlerine şöyle başladı: "Play-off bekliyorduk zaten. Ancak temmuz ayı sonuna doğru Antalya'da sahaya çakıp maç oynamak kolay iş değil. Bu bütün takımlar için geçerli.
Mesela Bolu ve Erzurum düşünülebilirdi. Ben baştan beri her karara saygı göstereceğimizi söylemiştim. Ancak şartlar şimdi daha da zorlaştı. İlk maçı Derince Belediyespor ile oynayacağız. Kazanırsak Turgutluspor-Esenler Erokspor galibi ile bir finale çakacağız. Bizim dışımızdaki 3 takım da ara transferde güçlenmişlerdi. Ancak ben futbolcularıma güveniyorum."
FUTBOLCULARIM İLE GURUR DUYUYORUM
Tolungüç, çalışmaları hakkında da bilgi vererek sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolcularımın çalışması, özverileri ve moralleri beni çok memnun ediyor. Bu futbolcu grubu ile gurur duyuyorum. Genelde günde çift idman ile son virajlara hazırlanıyoruz. Tesislerimizde her şey mükemmel gidiyor. Başkan ve yönetimimizin ilgi ve destekleri de bize büyük güç veriyor. Taraftarımızı özledik. Bu finalleri taraftarlarımız ile beraber oynama şansımız olsaydı çok farklı olurdu. Yapacak bir şey yok. Umarım son düdük çaldığında onaylarım memnun ederiz. Biz inanıyoruz ve başaracağız."