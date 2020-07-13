‘İnanıyoruz başaracağız’

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son kararı sonrası yaşanan gelişmeleri ve düşüncelerini anlattı. Başarılı hoca sözlerine şöyle başladı:Mesela Bolu ve Erzurum düşünülebilirdi. Ben baştan beri her karara saygı göstereceğimizi söylemiştim. Ancak şartlar şimdi daha da zorlaştı. İlk maçı Derince Belediyespor ile oynayacağız. Kazanırsak Turgutluspor-Esenler Erokspor galibi ile bir finale çakacağız. Bizim dışımızdaki 3 takım da ara transferde güçlenmişlerdi. Ancak ben futbolcularıma güveniyorum."Tolungüç, çalışmaları hakkında da bilgi vererek sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolcularımın çalışması, özverileri ve moralleri beni çok memnun ediyor. Bu futbolcu grubu ile gurur duyuyorum. Genelde günde çift idman ile son virajlara hazırlanıyoruz. Tesislerimizde her şey mükemmel gidiyor. Başkan ve yönetimimizin ilgi ve destekleri de bize büyük güç veriyor. Taraftarımızı özledik. Bu finalleri taraftarlarımız ile beraber oynama şansımız olsaydı çok farklı olurdu.