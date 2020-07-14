Kaf Kaf’a 1 hafta ek süre

ESKI yabancı futbolcularından Igor Duric'e olan faizleriyle birlikte 170 bin Euro tutarındaki borcunu ödemezse FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak Karşıyaka, oyuncunun avukatından 1 hafta ek süre aldı. Takımda 2015-16 sezonunda forma giyen Sırp stoperin avukatıyla görüşen yeşil- kırmızılılar, bugün dolan son ödeme süresini cuma gününe kadar uzattı. Cuma günü de ödeme yapılmaması halinde Duric'in avukatının önümüzdeki pazartesi günü yeşil-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası yaptırımı uygulanması için FIFA'ya başvuru yapacağı öğrenildi.