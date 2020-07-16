Egeli Sabah’a İGC’den ödül geldi

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2019 yılının kazananları belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli toplanan İhtisas Jürileri, 2019 yılının en başarılı çalışmalarını, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi. eserler teker teker puanlandı. EGELİ SABAH editörü Onur Tungut'un 'Kimliksiz' başlıklı haberi, haber kategorisinde Jüri özel Ödülü'ne layık bulundu. Yarışmada eserleriyle dereceye giren gazeteciler, düzenlenecek Şehit Gazeteci Hasan Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Gecesi'nde ödüllerini alacak.