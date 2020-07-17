Bilnet Okulları’ndan Türkiye şampiyonluğu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirlerle gerçekleşen sürece rağmen Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS'de tüm soruları doğru yanıtlamayı başararak şampiyonlar arasında yerini alan Akbaş, hem İzmir'de hem de Türkiye'de büyük gurur yaşattı.Bilnet olarak LGS'de Türkiye birincisi çıkarmanın oldukça gurur verici olduğunu söyleyen Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, Bilnet Okulları'nda uyguladıkları eğitim sisteminin ne kadar başarılı olduğunun bir kez daha altını çizdi. Sağ, "Öğrencimiz Enes Akbaş'ın LGS sınavında kazandığı bu büyük başarı sebebiyle, Bilnet ailesi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bu yıl yapılan LGS sınavı çok zor ve olağanüstü koşullarda yapıldı. Öğrencilerimiz pandemi dolayısıyla eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kaldı. Hem onlar hem de veliler için bu zorlu süreci Bilnet Okulları olarak başarıyla atlattık. LGS'de aldığımız bu başarı da bizim eğitimdeki başarımızın bir göstergesi oldu. Okullarımızın öğretim programları okul öncesinden üniversiteye kadar kişisel ve bilişsel becerileri geliştirmek üzere kurgulanmıştır. Enes Akbaş ise disiplinli ve sistemli bir öğrenci olarak, okulumuzun eğitim ve öğretiminden, başarılı bir şekilde yararlanarak, okulumuzdaki öğrenme yolculuğunu tamamladı. Bu büyük başarısı için öğrencimizi, ailesini ve öğretim yolculuğunda ona rehberlik eden tüm Bilnet Okulları öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.Kovid-19 sebebiyle Millî Eğitim Bakanlığının aldığı uzaktan eğitim kararı ile evde geçirilen bu süreçte Bilnet Okulları'nda online eğitimden hem öğrencilerin hem de velilerin memnun kaldığını belirten Sağ, "Pandemi dolayısıyla öğrencilerinin eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için hemen aksiyon aldık 'Bilnet Live Academy' platformunu geliştirdik. Bu platform sayesinde haftanın her günü yapılan canlı dersler sayesinde öğrencilerin olayları analiz edip yorumlamaları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri için çeşitli fırsatlar sunduk. Bu da bizi İzmir'de ilk yılımızda başarıya taşıdı" diye konuştu.