Velilerin en iyi öğretmen sırası

İzmir Buca'daki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda ismi ön plana çıkan bazı öğretmenlerin sınıflarına öğrencilerini yerleştirebilmek için veliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Okul yönetiminin "Çocuğunuzu istediğiniz öğretmenin okutmasını istiyorsanız okulda sıraya girin" dediğini iddia eden veliler, soluğu okul bahçesinde aldı. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öğleden gece saatlerine kadar okulda nöbet tutan bazı veliler ise çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyelerinde oturdu. Korona virüse rağmen herkesin iç içe olduğunu ancak çocuklarını istedikleri öğretmene emanet etmek için kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirten veliler, okulun bu uygulamasına isyan etti.Nedime Gül isimli veli, "Öğretmen seçmek için buradayız. Ben hiçbir devlet okulunda böyle bir şey görmedim. Kurayla seçilmesi lazım. Müdürümüz izin vermiş, veli liste oluşturuyor ve biz sabaha kadar burada beklemek zorunda kalıyoruz. Virüse rağmen öğretmen seçmek için bekliyoruz. Buradaki insanlar sabah sırası gelince içeriye girecek, 'Kimi istiyorsun?' diye sorduklarında istediği öğretmeni söyleyip kaydı oluşturulacak. Normalde devlet okullarında bu işlem kurayla yapılıyor. Öğleden beri burada olup sabaha kadar bekleyecek olanlar var. Bu kadar eziyet çekmeye ne gerek var. Bu işin kurayla yapılması lazımdı. Herkes öğretmen seçecek diye mecburen ben de geldim" dedi.Akşam 18.00'de okula gelip beklemeye başladığını belirten Azime Sinal, "Saat 23.00 oldu. Beklemekteyiz. Öğretmen tercihi yapmak için buradayız. Bu sistem, özellikle pandemi döneminde çok yanlış. Bana müdür 'gel geceden bekle' dedi. 'Yapabileceğim bir şey yok. Bu okulun kuralı bu, geceden bekliyorsunuz' dedi. Aslında öğretmenin iyisi kötüsü olmaz. Öğretmen öğretmendir" diye konuştu. Uzun saatler sıra bekleyen bir veli ise, "Veliler daha iyi öğretmenin kontenjanına girmek için liste oluşturuyor. Nasıl bankada sıraya giriliyorsa burada da sıra var" dedi.