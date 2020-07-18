Beto: Göztepe’den hâlâ teklif gelmedi

gözlerin çevrildiği isimlerden biri de kaleci Beto… Kontratı sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki Portekizli eldiven için Beşiktaş ve G.Saray'ın teklifte bulunduğu iddiaları ortaya atılırken Göztepe'den ise ses yok… Sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Talat Papatya'nın daha önce yaptığıMenajerinin ilettiği kafalarından geçen rakamı indirmeye çalışırken koronavirüs salgını çıkınca futbol piyasasında konuşulan rakamlar hayal haline geldi.açıklaması yapılmıştı. Beto, Göztepe yönetiminden halen kendisine teklif gelmediğine şaşırdığını ve yönetimden teklif beklediğin