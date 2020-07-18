Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Beto: Göztepe’den hâlâ teklif gelmedi

Beto: ’den hâlâ teklif gelmedi

38 yaşındaki deneyimli file bekçisi sezon sonu bitecek olan sözleşmesi için sarı kırmızılı kulüpten haber bekliyor

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
GÖZTEPE'DE gözlerin çevrildiği isimlerden biri de kaleci Beto… Kontratı sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki Portekizli eldiven için Beşiktaş ve G.Saray'ın teklifte bulunduğu iddiaları ortaya atılırken Göztepe'den ise ses yok… Sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Talat Papatya'nın daha önce yaptığı "Beto'yla pandemi öncesi görüştük. Karşılıklı yola devam etmek istiyorduk. Menajerinin ilettiği kafalarından geçen rakamı indirmeye çalışırken koronavirüs salgını çıkınca futbol piyasasında konuşulan rakamlar hayal haline geldi. Sezon sonu tekrar görüşeceğiz" açıklaması yapılmıştı. Beto, Göztepe yönetiminden halen kendisine teklif gelmediğine şaşırdığını ve yönetimden teklif beklediğin
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Beto: Göztepe’den hâlâ teklif gelmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA