Şato’da onaysız tadilat yaptılar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Seferihisar'daki evini İzmir'e taşıma kararı aldı. Uzun süren yer arayışlarının ardından Soyer ailesi yıllarca restoran olarak hizmet verdikten sonra Kocaoğlu döneminde konuk evine dönüştürülen Varyanttaki tarihi şato restoranda karar kıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik ve doğal sit alanı içinde yer alan tarihi yapıda koruma kurulundan izin almadan tadilat yaptı.O süreçte Başkan Soyer 'Tadilat yapmadık. Girdik oturduk" dese de gazetelere yansıyan yıkık duvar ve yeni döşenen doğalgaz hattı fotoğrafları Soyer'i yalanladı. AK Partili Erhan Çalışkan, Şato'da usulsüz olarak yapılan tadilatı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu için hazırladığı kitapçığa taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi yapıdaki tadilat için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan 25 Haziran 2019 tarihinde izin aldığını belirten Çalışkan; "Konak Belediyesi 29 Temmuz 2019 tarihinde Şato Restoran için restorasyon yapı ruhsatı düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kayıtlarına göre 2 Ağustos'ta başlayan doğalgaz tesisatı yapım işi 8 Ağustos'ta tamamlanıyor. Tescilli yapıdaki diğer tadilatlar ise kayıtlara göre 11 Eylül 2019'da başlayıp 19 Eylül'de tamamlanıyor. 17 Eylül'de de biten imalatlar için yapı kullanım izin belgesi düzenleniyor. Ancak 22 Mayıs 2019'da Şato'da yapılan tadilatlarla ilgili yazılı ve görsel basında boy boy fotoğraflar yayınlandı. Bu da koruma kurulundan onay alınmadan tarihi yapıda tadilatların usulsüz olarak başladığını gösteriyor" diye konuştu.