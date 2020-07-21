Bozcaada’da ünlülerin reçelcisi

BOZCAADA'DA 11 yıldır ailecek reçelcilik yapan Mehmet Kuralay'ın ünü Türkiye'ye yayıldı. "Ünlülerin Reçelcisi" olarak da tanınan adanın tek gazete bayiğini de yapan Kuralay'dan bugüne dek adaya gelen birçok ünlü reçel satın aldı. Kaya Çilingiroğlu, Ceylan Ertem, İrem Derici, Ceyla Ertem, Ünal Yeter, Çağrı Şensoy, Derya Artemel, Seda Sevin, Bülent Çolak, Uğur Kardaş, Demet Gül ve birçok ünlü ismin ziyaret ettiği stant adada en çok rağbet gören reçel tezgahlarının başında geliyor. 30'a yakın reçel çeşidinin bulunduğu tezgâhta en fazla ilgi gören türler ise geleneksel Bozcaada reçellerinden olan Domates, Gelincik ve Yabani İncir... Reçellerin toz şeker ve limon suyuyla imal edildiğini dile getiren ünlülerin reçelcisi Mehmet Kuralay ayrıca tezgâhlarında sabun, kekik, kantaron yağı gibi ürünlerin de bulunduğu belirtiyor.