Pamukkale’den davet var

en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de Kurban Bayramı tatili, turizmciler için umut oldu. 4 günlük bayram tatilinde yerli ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Pamukkale'de oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla ziyaretçi rekoru kıran, 2020 yılına koronavirüs pandemisi nedeniyle turist sayısında düşüş yaşayan Pamukkale'de turizmciler Kurban Bayramı ve ağustos ayının daha iyi geçeceğine inanıyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Koronavirüs döneminde 2 aydan uzun bir süre kapalı kaldığı için Pamukkale hiç olmadığı kadar beyaz. Tüm vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde Pamukkale'ye davet ediyoruz" dedi.