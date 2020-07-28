Denızlıspor’da ayrılık rüzgarı

SÜPER Lig'in son maçında Ankaragücü'ne yenilmesine rağmen rakiplerin aldığı sonuçlarla lige tutunan Denizlispor'da yönetimi transferde oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Yeşil-siyahlılarda Isaac Sackey Isaac, Ocar Estupinan, Oguz Yilmaz, Olcay Sahan, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Sedat Sahintürk, Tolgahan Acar ve Marc Kibong Mbamba'nın sözleşmeleri bitti. DENIZLISPOR'DA Mustafa Yumlu yabancı oyuncularla yerli oyuncular arasında ödemelerde ayrım yapıldığını belirterek, "Biz yerli oyuncular özveriyle fedakarlıklar yaparak savaştık. Takımdaki bazı yabancılar takımı terk edip gitti. Karakterli oyuncularla bu takım ligde kaldı. Daha önce yönetime kalacağımı söylemiştim ama bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ayrılmayı düşünüyorum" dedi.TFF 1. Lig'de Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan'la yolları ayırma kararı alan Altınordu yönetimi, Hatayspor'la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor'da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli'yi transfer listesine eklerken, Göztepe ile yollarını ayıran tecrübeli forvet Deniz Kadah'ı da listesine dahil etti. Ayrıca Giresunsporlu Ahmet İlhan Özek de yönetimin adayları arasında yer alıyor.