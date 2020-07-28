Karşıyaka kahroldu

FF 3. Lig 2. Grup Play-Off Final maçında Turgutluspor'a penaltılarda 5-3 yenilerek 2. Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Karşıyaka'yı karalar bağladı. Yeşil-kırmızılılar üçüncü kez oynadığı final müsabakalarında yeni mutlu sona ulaşamadı. Kaf-Kaf, 2001- 2002 sezonunda 2. Lig Be Kategorisi'nde Denizli'de oynanan final maçında Adana Demirspor'a altın golle boyun eğip şampiyonluğu kaçırmıştı. Yeşil-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda ise TFF 1. Lig'de Ankara'da oynanan Play- Off maçlarında adını finale yazdırmıştı. Yarı final maçında penaltı atışlarıyla Boluspor'u eleyen İzmir ekibi finalde Kasımpaşa ile karşılaştı. Final maçında 1-0 öne geçen Karşıyaka, İstanbul ekibine 2-1 yenilerek Süper Lig'e çıkamadı. 'İÇİMİZ YANIYOR'Teknik direktör Soner Tolungüç, "Turgutluspor önünde penaltılarda 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyak'da teknik patron Soner Tolungüç, acılarının çok büyük olduğunu belirtti. Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu, "Buraya kadar geliş hikayemizin bu saatten hiçbir anlamı kalmıyor. Futbol sonuç oyuncu. Hedef 11 metre mesafe uzağımız- daydı. Ancak ulaşamadık. Çok üzgünüz. Bize inanan ve güvenleri mutlu etmek isterdik. Final maçında önce geçtik, geriye düşmemize rağmen eşitliği yakaladık. Tam final karşılaşması havasında geçti. Kupayla semtimize dönmek istiyorduk ancak başarılı olamadık. İçimiz yanıyor" diye konuştu.Turgutlu'da büyük coşkuTFF 3. Lig 3. Grup final maçında Karşıyaka'yı yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'da taraftarlar Atatürk bulvarını şölen yerine çevirdi. Karşılaşma sonrası Turgutlu'da büyük coşku yaşandı. Atatürk bulvarında toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı