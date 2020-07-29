‘Evlerimizi yıkmayın’

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 1987 yılında kurulan Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi, aynı yıl yaptıkları anlaşma gereği İrfan Sağlam'a ait arsa üzerine 6 katlı 5 blok halinde 140 daire inşa etti. Yine anlaşma gereği kooperatif, dairelerden 42'sini Sağlam'a teslim etmek istedi. Ancak arsa sahibi, inşaatta hatalar olduğu iddiasıyla daireleri teslim almadı. Bunun sonucunda da taraflar arasında 33 yıldır süren hukuk mücadelesi başladı. Uyuşmazlık defalarca farklı mahkemelere taşındı. Mahkemeler de pek çok farklı kararlara imza attı. Temyiz edilen kararları, Yargıtay, imar barışı sürecinin devam etmesi nedeniyle iade etti.

BELEDİYEDEN İZİN

Gelişmeler devam ederken arsa sahibi İrfan Sağlam, aynı zamanda avukat olan oğlu Yusuf Çağlar Sağlam aracılıyla başvurduğu Narlıdere Belediyesi'nden, önceki mahkeme kararlarına dayanarak, yıkım izni aldı. Gerekçe olarak ise ruhsatsız olarak yapıldığı belirtilen, yaklaşık 20 metrelik istinat duvarı gösterildi. Geçen yıl gelen belediye ekiplerini, imar barışından yararlanacaklarını söyleyen apartman sakinleri geri gönderdi. Daha sonra, imar barışından faydalanan kooperatif, 1 milyon 350 bin lira para ödeyerek evlerin yapı kayıt belgelerini aldı. Ancak arsa sahibi, 'Kooperatif üçüncü şahıstır, imar barışından faydalanma hakkı yoktur' şeklinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itirazda bulundu. Ancak Bakanlık bu itirazı reddetti. Bunun üzerine, Sağlam konuyu İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, verdiği kararla evlerin yapı kayıt belgelerini iptal edince, daire sakinleri hayal kırıklığına uğradı.

'GÜCÜMÜZ KALMADI'

Narlıdere Belediyesi, kooperatife, 20 Ağustos'ta elektrik ve suların kesileceğini belirten bir yazı gönderdi. Bunun üzerine bir araya gelen daire sakinleri, belediyeye tepki gösterdi. Kooperatif yöneticisi olan daire sahibi Şafak Kokulu, "Mücadele edecek gücümüz kalmadı. Bize, Narlıdere Belediyesi'nden evlerin yıkılacağına dair tebligat geldi. 20 Ağustos'ta da elektriklerimizin ve sularımızın kesileceği söylendi. Çünkü evde birileri yaşarsa binayı yıkamıyorlar, böylece bizi evlerimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Haklılığımızın görülmesini istiyoruz. Yıllar süren bir mücadelenin son noktalarına getirildik. Ne yazık ki arsa sahibi kadar güçlü olamadığımız için bu noktadayız. Sesimizi duyuramıyoruz. Getirildiğimiz bu noktaya isyan ediyoruz. Emeklerimizle aldığımız, belki de bir daha sahip olamayacağımız evlerimize sahip çıkmak istiyoruz" dedi. Daire sahiplerinden Mehmet Şahin Yılmaz ise, "Bizim burada kanserli olan hastalarımız var. Yaşlı olan, astımlı olan vatandaşlarımız var. Ortalıkta virüs dolaşıyor. Bu aşamada elektriği, suyu kesmek nedir? Gelsin, bağımsız bir kuruluş, üniversiteler denetlesin evlerimizi. Çürükse biz evlerimizi terk ederiz ancak sağlamsa biz hakkımız olan tapularımızı istiyoruz" diye konuştu.