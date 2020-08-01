Alışkanlık yaptı

CHP'den İzmir Büyükşehir belediye Başkanı seçildikten hemen sonra Koruma Kurulu'ndan izin almadan Tarihi Şato Restoran'ı Başkanlık konutuna çeviren Tunç Soyer, bu huyunu alışkanlık haline getirdi. Koruma Kurulunun kararını beklemeden tescilli yapıda usulsüz tadilat yapan CHP'li Tunç Soyer'in Konak ilçesi Karantina semtinde mülkiyeti kendisine ait 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tarihi yapıda da izinsiz tadilat yaptı.

AÇIĞA ÇIKTI

Olay, Temiz İzmir Derneği'nin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında CİMER üzerinden yaptığı başvuru sonucu ortaya çıktı. İddialar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemede İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun arşivinde ve söz konusu tarihi yapının dosyasında tescilli yapı ile ilgili tadilat projesine rastlanılmadı. Bunun üzerine Koruma Bölge Kurulunda görevli uzmanlar, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ait Konak ilçe sınırları içinde yer alan Şehit Ceysu Ceylan Sokak 33 numaradaki tarihi binada incelemelerde bulundu. Yerinde yapılan tespitler sorucu konu koruma kuruluna taşındı. Koruma Kurulu, 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda söz konusu yapıya ait Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Konak Belediyesi'nden istenmesi yönünde karar aldı. Kurul kararında ayrıca 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında söz konusu iş ve işlemlerin devam ettiği belirtildi.

'İZNE TABİDİR'

Egeli SABAH'ın konuyla ilgili görüş aldığı uzmanlar tescilli yapılarda yapılacak her türlü iş ve işlemin koruma kurulunun iznine tabi olduğu konusunda uyarıda bulundu. Kurul onayı alınmadan tescilli yapılarda yapılacak tadilat onarım gibi işlemlerin suç teşkil edeceğini belirten uzmanlar, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre tescil edilen sit alanları ile korunması gerekli taşınmaz kültür, tabiat varlıkları ve korunma alanlarının "hukuki yarar" görülerek, bunlara karşı kasten icra edilecek yıkma, bozma, tahrip, yok etme veya her ne şekilde olursa olsun zarar verme eylemlere ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapmak veya yaptırmak eylemleri suç olarak düzenlenmiştir" dedi.



HAPİS CEZASI VAR

Burada tanımlanan eylemlerin kısaca, kültür ve tabiat varlıklarına zarar verme suçu olarak adlandırıldığına dikkat çeken uzmanlar; "2863 sayılı Kanun, özel bir kanun olduğundan, 'İmar kirliliğine neden olma' başlıklı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.184/5'de yer alan, failin imar kirliliğini gidermesi şartıyla kamu davasının düşmesi veya mahkum olunan cezanın tüm sonuçları ile ortadan kalkmasına dair hüküm burada uygulanamaz. Suçun icrası karşılığında, hem hapis cezası hem de adli para cezası öngörülmüştür" dedi. Pişmanlık halinde hapis cezasının ertelenmesi veya zarar-ziyanın giderilmesi durumunda bile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken uzmanlar; "Hapis cezası bir yıl veya altına düşmedikçe, kasten işlenen suçlarda bu cezanın paraya çevrilmesi de gündeme gelmez" dedi.

79'DA TESCİL EDİLMİŞ

CHP'li Tunç Soyer'in 31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 3628 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile mal bildiriminde bulunulması hakkındaki yönetmeliğin 8. Maddesine göre bulunduğu mal beyanında 727 ada 4 parseldeki binanın değeri 150 bin lira olarak gösterilmiş. Soyer yine aynı mal beyanında söz konusu yapıyı 31 Ağustos 2007 tarihinde satın aldığını belirtmiş. Konak ilçe sınırları içinde, Karantina semtinde yer alan bina, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 21 Eylül 1979 tarihinde aldığı kararla tescil edilmiş. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2 Temmuz 1987 tarihli kararı ile tescili güncellenip yapıya ait tespit fişi hazırlanmış. Şehit Ceysu Ceylan Sokak 33 numaradaki yapı yine İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18 Ekim 1990 tarihinde aldığı 2304 sayılı kararı ile 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin devamına karar verilmiş.