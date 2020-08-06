24 vapur kirası 47 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ, 117 milyon Euro'ya 15 katamaran tekne alarak filosunu yeniledi. Dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, 15 katamaranın filoya katılması ile birlikte bundan böyle iç körfezdeki yolcu taşımacılığının tamamen Büyükşehir'e ait gemilerle yapılacağını söylese de İZDENİZ, yolcu taşımacılığı için gemi kiralamaya devam etti. Aradan geçen süreçte yeni alınan katamaranlar iskelelerde bağlı dururken iç körfezde kiralık tekneler yolcu taşımayı sürdürdü. 2017'de 9, 2018'de 6, 2019'da 4, 2020 yılı için ise 5 gemi kiralandı. 15 katamaran için kasasından 117 milyon avro harcama yapan İzmir Büyükşehir, son 4 yılda kiraladığı vapurlara da 47 milyon 471 bin lira ödeme yaptı. Bunlar da yetmezmiş gibi bu tür ihalelerde katılımcılardan istenecek en düşük iş bitirme oranı yüzde 25 iken İZDENİZ hazırladığı ihale şartnamelerinde yüzde 45 iş bitirme oranında ısrar edince yolcu taşımacılığı yapan çok sayıda firma, iş bitirme belgesi yeterli olmadığı için ihaleye katılamadı.Bunun sonucu olarak da ihalelerde rekabet koşulları oluşmadı. Durum böyle olunca İZDENİZ'in son 4 yılda çıktığı gemi kiralama ihalelerinin hepsinde de komisyona tek teklif sunuldu. İhalelerin hepsi de S.S Turyol Taşıma Kooperatifinde kaldı. İZDENİZ'de yaşananlar 2016, 2017 ve 2018 yıllarında belediye şirketlerinin neden 1 milyar 591 milyon 884 bin lira zarar ettiğini gözler önüne serdi. Sadece İZDENİZ'in aynı yıllar için açıkladığı şirket zararlarının toplamının 91 milyon 585 bin 61 lira olması dikkat çekti. SABAH'ın manşetine taşıdığı kiralama ihaleleri sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi Erhan Çalışkan yaşanan skandalı Büyükşehir Belediye meclisine taşıdı. Her yıl gerçekleştirilen gemi kiralama ihaleleriyle ilgili soru önergesi veren Çalışkan, son 4 yılı mercek altına aldı. İZDENİZ'in her yıl aralık ayında çıktığı yolcu taşıma hizmeti alım ihalelerinde katılımcılardan ne kadar ne kadar iş bitirme oranı istendiğini soran Çalışkan, ihaleyi alan firmaya idare tarafından verilen garanti mil miktarlarını ve ihalelere ne kadar katılım olduğunu sordu. İzmir Büyükşehir'in 2019 yılı faaliyet raporu için hazırladığı kitapçıkta İZDENİZ ihalelerine de yer veren Çalışkan, 4 yıldır yapılan ihalelerin hepsine de 1 firmanın teklif verdiğini bildirdi, "Hizmet pahalıya satın alındığı için İzmirlinin parası boşa harcanıyor" diye konuştu.