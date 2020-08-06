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Altınordu’da rota Bekir

1. Lig’de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Altınordu’nun transfer listesine şimdi de orta saha oyuncusu girdi

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Altınordu’da rota Bekir
Geçen sezon Giresunspor forması giyen deneyimli oyuncu Bekir Yılmaz'ın bonservisi elinde bulunurken, oyuncunun Altınordu'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bucaspor altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu; Manisaspor, Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Giresunspor'da forma giydi. Bekir, geçen sezon Giresunspor'da oynadığı 23 maçta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı. Süper Lig'de 120 maçta 4 gol atıp 4 asist yapan Bekir Yılmaz, TFF 1'inci Lig'de sahaya çıktığı 150 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırırken 17 gol pası verdi. Bekir iki sezon önce Gençlerbirliği formasıyla TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı.
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Altınordu’da rota Bekir
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