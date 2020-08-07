Bayram turızme can suyu oldu

KURBAN Bayramı tatilini geçirmek için Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi bölgesini tercih eden tatilciler, işletmeciler ve esnafın yüzünü güldürdü. 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçeleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Edremit Körfezi'nde, Kurban Bayramı'nda başlayan turizm hareketliliğinden dolayı, 145 kilometrelik sahil bandındaki turizmcilerin ve esnafın yüzü gülüyor. Tedbirlerin izin verdiği oranda ayrılan yatakların yüzde 90'ı dolan bölgede, yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.

'YOĞUNLUK SÜRECEK'

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz Edremit Körfezi'nde dört günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Sezondan umutlu olduklarını belirten Yavuz,"Kurban Bayramı tatili, pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren turizmciden bakkalına herkese 'can suyu' oldu. Dolu dolu geçen bayram bizi bundan sonraki süreçte de umutlandırdı. Sezon hareketliliğinin devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, "Tesislerimizdeki doluluk oranları yüzde 90'ları buldu. Bayramın ardından da Ayvalık'ta halen hareketlilik sürüyor. Tahmin ediyorum ki bu durum ağustosun sonuna kadar devam eder" dedi. Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de ay sonuna kadar yoğunluk beklediklerini söyledi.