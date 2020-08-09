O sene bu sene

FF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşarak Süper Lig için ilk hamlesini yaptı. Geçen sezon takımı çalıştıran Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlı yönetim, görüşme yapmak için İzmir'e davet ettiği Yücel İldiz'le masaya oturarak el sıkıştı. Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015- 2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan İldiz, Denizlispor ile birlikte 2018-2019 sezonunda dördüncü kez Süper Lig başarısını yakaladı. 4'er kez şampiyonluk yaşayan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın rekorunu yakalayan 67 yaşındaki İldiz 5. zaferini Altay'da yaşamak istediğini söyledi. Deneyimli teknik patron Altay'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. İldiz, "Bu armanın yeri burası değil. Bu sene o sene" diyerek iddiasını ortaya koydu.