Virüsü atlatan çiftten uyarı!

koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi sonrası iyileşen Mustafa ve Zehra Esmer çifti, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağlık personellerinin ilgi ve moral vermesinden dolayı minnettar olduklarını dile getiren Esmer, "Allah hepsinden razı olsun. Şu anda sağlık durumumuz çok iyi. Çocuklarımıza, ailemize kavuştuk" dedi. Mustafa Esmer de, "Her zaman söylenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerektiğini bir kez de biz söylüyoruz. Allah bu hastalıktan tüm dünyayı kurtarsın diye dua ediyoruz" dedi.