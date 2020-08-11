Aldığın işçiler nerede başkan?

CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın seçimden sonra işe aldığı personellerin işe gitmediği iddia edildi. Seçimin ardından personel sayısının 1400'lerden 1800 kişiye çıkarıldığını ifade eden Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, "Buca Belediyesi 500 binden fazla nüfusa sahip İzmir'in en büyük ilçelerinden biri. Çalışan sayısı da zaten buna göre fazlaydı. Ama CHP'li Erhan Kılıç, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz seçim zamanı verdiği sözleri tutarak hemen yakınlarını işe aldı. Belediyenin şişen kadrosunda işe aldıklarını genelde park bahçe ve temizlik işlerinden gösterdi. Ama bir baktık ki temizlik işlerinde 335 kadrolu personel söz konusu. Sahaya indiğimizde ise temizlik işlerinde çalışan sayısı 200'ü geçmiyor. Aynı şekilde Park Bahçede çalışan sayısı ise 120 kadrolu çalışan var. Yine sahaya indiğimizde bu rakam 40 kişiyi geçmiyor. Yani temizlik işlerinde 215, park bahçelerde ise 80 çalışan nerede. Bu arkadaşlar ne iş yapıyor. Kimileri işe gelmiyor kimileri ise alakasız bir bölümde klavye başında. Başkanın bunu açıklamaları yapması lazım. Bu kişiler bankamatik memurumu yoksa gerçekten işlerini mi yapıyorlar" dedi.Personel sayılarını arttıran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın, temizlik işleri kadrosunu şişirmesine rağmen, belediye sınırlarındaki temizliğin yetersiz olduğunu belirten Gündoğdu, "Belediyemiz içinde bulunan tüm muhtarları tek tek dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Genel şikayet park bahçelerin ve sokakların pisliği. Bir bakıyoruz 30 bin kişilik Adatepe Mahallesi'nde bir adet süpürgeci çalışıyor. Bu çalışan arkadaşımızın 30 bin nüfuslu yeri süpürmesi ve temizlemesi beklenemez. Belediyede kadrolu çalışan sayısı fazla, sahada çalışan sayısı az. Bu yanlışlığı başkanın düzeltmesi lazım. Başkan bütün eş dost yandaşlarını temizlik işleri kadrosuna yerleştirene kadar birazda gerçekten ihtiyaçlara göre personel alımı yapsaydı. Sahada az kişi çalıştığı için gerekli randuman alınmıyor" dedi. Yerel seçimlerden sonra Başkan Erhan Kılıç'ın ortalama 400 kişi fazladan işe alındığının altını çizen AK Parti Meclis Üyesi İzzet Pilgir, "Başkan bu kişileri kimlerin referansı ile işe aldı. Bu arkadaşlar neden görev yerlerinde değil. BUCAMAR şirketi üzerinden temizlik kadrosu ya da park bahçeler kadrosunda bulunan arkadaşlar neden delege gücü kullanıp belediye içinde bilgisayar başında ya da bankamatik memurluğu yapıyorlar. Biz hangi arkadaş hangi kadrodaysa orada çalışmasından