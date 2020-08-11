Servisçilerden ‘S Plaka’ tepkisi

Servisçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "S Plaka için ihaleye çıkacağını" iddia ederek araçlarıyla eylem yaptı. Kentte faaliyet gösteren yüzlerce servisçi, araçlarıyla Konak Tünelleri girişinde toplanarak yolu trafiğe kapattı. Korna çalarak protesto eylemi yapan şoförler polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Yaklaşık 75 servis şoförü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, belediye önünde gazetecilere, S Plaka ihalesi yapılacağı yönündeki duyumlar üzerine esnafın protesto eylemi düzenlediğini söyledi. Bostancı, "Bu pandemi sürecinde araç fazlalığı var. Okullar açılacak mı belli değil.12 Mart'tan beri işsiziz. Sayı artırımı ancak ihtiyaç varsa olur. İhaleyle ilgili neyin ne olduğu da belli değil. Bununla ilgili meslek odasıyla konuşulması lazım. Tunç Soyer konuya el koyacak. Sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Biz ihaleye hayır diyoruz. Bize hiç görüş sorulmadı." diye konuştu.Eylem yapan servisçilerden Deniz İbiş, pandemi nedeniyle yaklaşık 6 aydır kontak açmadıklarını söyledi. Kentte yüzlerce servis şoförünün iş için beklediğini belirten İbiş, "Belediye birkaç şirkete rant sağlamak için plaka dağıtıyor. Belediyenin yüzlerce S plaka vereceği iddia ediliyor. Belediye başkanımızın bizim sesimizi duyacağını biliyoruz. Buraya uyarı amacıyla geldik. Yavaşça dağılacağız. Ancak kararda ısrarcı olurlarsa kendi aracımla buraya gelip, 'Bu işi yapamıyorum.' deyip aracımı yakacağım" dedi. Belediye önünde slogan atan şoförler, polisin de uyarısıyla dağıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kentte hizmet verecek "S" plakalı servis aracı sayısının Ulaşım Ana Planı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde tespit edildiği belirtildi. İzmir Ticaret Odası, sanayi kuruluşları ve ilçe belediyelerinin bu yöndeki taleplerine de dikkat çekilen açıklamada, "Gerek 2019 nüfus ve ulaşım verileri, gerekse 2030 hedef yılı projeksiyonları dikkate alınarak kent genelinde 'S' plakalı servis aracı ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.