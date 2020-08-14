Federasyondan Petkim’e müjde

ING Basketbol Süper Ligi'nde mali kriterleri yerine getiremeyen Bakırköy Basketbol Spor Kulübü'nün yerine Petkim Spor Kulübü lige dahil edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu için Bakırköy Basketbol Spor Kulübü Derneği'nin yaptığı başvurunun Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı hükümleri dahilindeki değerlendirilmesinin ardından ulusal lisans alamaması sonucunda, ING Basketbol Süper Ligi takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, başlayan ek katılım süreci sonunda Petkim Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı."