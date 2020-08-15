Nurettin Aksan için son görev

Belediye Meclis Üyesi Nurettin Aksan, Konak Belediyesinde düzenlenen törenin ardından son yoluculuğuna uğurlandı. Kanserle olan mücadelesinin ardından hayata gözlerini yuman Konak Belediyesi Meclis Üyesi Nurettin Cem Aksan için Konak Belediyesi önünde tören düzenlendi. Naaşı Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasının önüne getirilen Aksan'ın tabutu, çok sevdiği Göztepespor'un forması ile örtüldü. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.