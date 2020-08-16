Başarı onların işi

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında dünya çapında başarıdan başarıya koşan öğrencilerden bazılarını tanıştırdı. Gençler için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Özkaya, "Değerlerimizi ortaya koyuyoruz" dedi. Özkaya Hasan Yalçın Arıkanoğlu, Firuze Kökten, H. Yağız Kamacı, Yusuf Emre Öz, Kayla Kemertaş, Ozan Güzelırmak ve Selin Kayalı adlı öğrencilerin AP programındaki başarısı okul yönetimini de mutlu etti. En büyük başarının çocukların mutluluğu olduğunu söyleyen Oğuzhan Özkaya, "Bizim ürünümüz çocukların başarısı. Biz bunları duyunca mutlu oluyoruz. Online eğitim ile son 6 yılın kayıt rekorunu yaşıyorum. Bugüne kadar yapılanlar velilerde bir güven oluşturdu. Online eğitim duyuruldu. Cuma ekibi topladık. Cumartesi ve pazar isteyene akıllı tahta bilgisayar sağladık. Kısa sürede adapte olduk. 80 öğretmen evinde tahta takılı şu anda. Güçlü bir online eğitime geçtikten sonra asla ara vermedik" diye konuştu.

'44 BAŞARI BİRDEN'

Fark yaratan bir eğitim anlayışı ile ilerlediklerini söyleyen Özkaya, "Tarım ve hayvancılık dersleri veriyoruz çocuklar buzağının doğum yaptığını görüyor. Doğumu bizlere haber veren Doruk, biliyorum ki hayatta iyi noktaya gelecek. Çocuklarımız tarımı öğrenirken belki bunu fark etmeyecek fakat bir kriz anında ne yapacağını bilecek"dedi. Havacılık dersleri ve aynı zamanda mutfak dersleri verdiklerine ve önemini vurgulayan Özkaya, "Okulumuzda helikopterimiz ve uçuş derslerimiz var. Marangoz atölyesi dahi var ki eğitim süreci tam anlamıyla gerçekleşsin. Seramikten fene her alanda ders içeriğimiz var En başarılı 50 özel okul içerisinde 12. sıradayız. Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. İmkansız diye bir şey yok. 44 defa uluslararası arenada dünya derecesi yaptık" dedi.

"YAŞAMI ÖĞRENİYORLAR"

Başarıların aslının üretim ve yeniliğe açık olmalarına dayandığını söyleyen Özkaya, "Yelki pazarında üretip sattıklarımız var. Karakılçık buğdayı unumuz var. Öylesine mutluyuz ki. 32 koyun ve 450 tavuğumuz var. Köy ortamında ki gezen tavuklarımız var. Çocukların gelişiminde en güçlü ortamlardan biri pazar ortamıymış. Çocukları haşır neşir etmek cok önemli . Çocuklarımızla biz her yerdeyiz. Havacılık, binicilik ve arıcılık dahi yapıyoruz. Pazarda öğrendikleri inanın 50 ders saatine bedel. Avrupa'da bizi tanıtan uçak oldu. Bu bir çocuğun hayaliydi. Bu sayede bize büyük bir değer kattı. Hep çocuklarımız ile olacağız" diye konuştu. Okulun bahçesinde uçak olduğunu anlatarak, mezun olurken kendi helikopteri ile tüm çocukların uçuş sertifikası alacağını söyledi.



İLERİ DÜZEY EĞİTİM

ÖĞRENCILER, AP programını şöyle anlattı: Türkçe karşılığı "İleri Düzey Yerleştirme" olan Advanced Placement programının temel hedefi lise öğrencilerinin üniversite düzeyinde ders almasına olanak sağlamak. Başka bir deyişle, üniversite kampüsüne adım atmadan ders kredisi alma imkanı sağlıyor. Öğrenciler dönem içerisinde aldıkları AP derslerinden Mayıs ayında sınava girerler ve 5 üzerinden 3 ve üzeri puan aldıklarında başarılı sayılırlar. Öğrencilerimiz beş tam puan alarak anadili İngilizce olan ülkelerin öğrencilerini geride bıraktı. Programda geçer not aldıkları her ders için sertifika almaya hak kazanırlar ve üniversitede bu derslerden muaf olurlar. 4 farklı alandan sertifika almayı başaran öğrenciler de uluslararası AP diploması almaya hak kazanır ve bu diploma ile binlerce üniversiteye sınavsız geçiş imkanı elde etmiş olurlar. Öğrenciye hem akademik hem de sosyolojik anlamda üst düzey kazanımlar sunan Advanced Placement programı, Amerika'da College Board tarafından yürütülmektedir. College Board, Amerika'da üniversite giriş sınavı olan SAT sınavlarını da hazırlamaktadır. Dolayısıyla, uyguladığımız AP Programı ile öğrencilerimizi, Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları olarak yılda 6 kere düzenlediğimiz SAT sınavlarına da katılıyor.